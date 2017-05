Les 23 et 31 mars 2017, nous sommes intervenus dans l’école de « Belle Fontaine » à St Laurent des Autels. Le projet : un reportage décrivant une journée à l’école.

La première journée : Munis d’enregistreur, les CM1 et CM2 se sont baladés dans les classes et dans les différents espaces de l’école pour interviewer leurs camarades.

La seconde journée : Les classes ont écouté les enregistrements réalisés la semaine précédente, et ont pu voir en quoi consistait l’étape du « montage audio ». L’après-midi, les apprentis journalistes faisaient leurs premiers pas au micro sur le plateau mobile installé pour l’occasion dans l’école.

Le 7 avril, les enfants de Belle Fontaine ont pu découvrir Radio Campus Angers. Deux ateliers étaient proposés :

– Histoire de la radio et écoute de l’émission .

– Enregistrements de voix off pour l’émission et travail sur la diction.

« Une journée à l’école de St Laurent des Autels » a été réalisé par : Calypso, Laura, Océane, Maelya, Taïs, Celya, Cléa, Amelia, Elise, Hugo, Killian, Tom, Anais, Lena, Sacha, Méline, Chloé, Wendy, Fiona, Sarah, Allison, Clara, Swann, Lina, Livia, Camille, Victor, Elouan, Enzo, Gabriel, et Killian.

On remercie l’école de Belle Fontaine pour leur accueil et bien sûr l’ensemble des enfants que nous avons pu rencontrer !