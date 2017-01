Terre des Sciences et Cabadzi x Blier

Au programme du soir, on cause de sciences, d’océanographie avec un cycle de conférence autour de la mer, organisé par Terre des Sciences et d’un projet musicale assez fou mené par Cabadzi, dont le but est de retravailler l’œuvre de Bertrand Blier.

Derrière les micros Campus:

Jean-Pierre Jandot , médiateur scientifique à , médiateur scientifique à Terre des Sciences

instru de Cabadzi Victorien, à l’de

Également :

Gaels , le club de foot gaélique d’Angers. Un reportage Murmure d’Angers sur les Anjou, le club de foot gaélique d’Angers.

Une chronique de Quentin qui vous fera aimer les maths ! Marie était à la réalisation, Etienne à la programmation.