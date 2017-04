Still Hungry Fest #2, et La Journée Culottée

En ce mercredi 12 avril, on parle du Still Hungry Fest, LE rendez-vous angevin pour tous les amateurs de la culture punk et alternative. Un festival avec une super prog’, et des valeurs éthiques ! On parle également de l’évènement La Journée Culottée à Torfou, organisé par l’association Les Cales-Sons. Asso qui organise également le festival Freestone !

Pour répondre à nos questions :

Simon Quémard , l’un des organisateurs du Still Hungry Fest

, l’un des organisateurs du Still Hungry Fest Marc Brunelière, programmateur de La Journée Culottée

Au programme également :

La revue de presse de Hugo

Un reportage Murmure d’Anjou, sur l’association de Judo Ketsugo

Hugo était à la réalisation, Etienne à la programmation