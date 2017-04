Sport’s Way, et le nouvel EP de SAMIFATI

En ce 10 avril, on parle de l’évènement sportif et caritatif Sport’s Way organisé par des étudiants à l’ESAIP, ainsi que du nouvel EP de SAMIFATI intitulé Cycle.

Pour répondre à nos questions:

Célestin et Mathieu, étudiants de l’ESAIP organisateurs de l’évènement Sport’s Way.

étudiants de l’ESAIP organisateurs de l’évènement Sport’s Way. SAMIFATI, violoniste et beatmaker



Au programme également:

Le reportage de Hugo

La chronique de Camille

La chronique des Imposteurs

Hugo était à la réalisation et Etienne à la programmation