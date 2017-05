Livre audio participatif, et l’association Resto Troc.

On est le mardi 02 mai, et aujourd’hui on parle d’un beau projet, celui de l’auteur Olivier Mailleux et de l’association Les chiens guides d’aveugles de l’Ouest, qui lancent l’idée d’un livre audio participatif.

Olivier Mailleux, nous fait le plaisir de venir dans nos locaux pour présenter ce projet !

Dans la suite de l’émission, on parle de l’association Resto Troc, un lieu où l’on mange, mais aussi et surtout un lieu de vie et de réinsertion.

Au programme également :

L’astrochronique de Bernay

La chronique scientifique de Quentin

Maëlle est à la réalisation, Etienne à la programmation !