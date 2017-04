Le label Blackout, et le collectif Pour la levée de l’Etat d’Urgence 49

On est le 20 avril, et aujourd’hui on parle des labels indépendants, et notamment un petit nouveau à Angers, le label Blackout. Et puis comme on est à quelques jours du premier tour des élections présidentielles, on parle d’un sujet qui nous concerne tous: l’Etat d’urgence.

Pour répondre à nos questions :

Clement et Billy, tous deux membres du label Blackout

Jean-Paul, Mickaël, et Frederique, militants du collectif Pour la levée de l'Etat d'urgence 49

Au programme également :

Une balade sonore au Lac de Maine, réalisée par Camille

L’agenda du weekend de Thibault

Thibault à la réalisation, Etienne à la programmation.