L’association Paï Paï, et l’artiste Buvette

On est le 31 mai, et aujourd’hui, on parle de l’actualité de nos amis de l’association Paï Paï : un Battle de beatbox et de musiciens, la wesh de la musique, ou encore le Bazar éphémère, le lancement de la boutique Paï Paï. Dans la seconde partie du Sous-Marin, on vous propose l’interview de l’artiste Buvette, enregistré lors du festival Les 3 Éléphants.



Pour répondre à nos questions :

Robin Alliel, administrateur de l’association Paï Paï

administrateur de l’association Paï Paï Cédric Streuli, alias Buvette

Également au programme :

La chronique sportive de Hugo

Le reportage Murmure d’Anjou sur les journées citoyennes à Angers, réalisé par Hugo

Hugo à la technique, Etienne à la programmation !