La quinzaine Plaisir et Alimentation, et Centrale 7

On est le 04 mai, et aujourd’hui, c’est un Sous-Marin enregistré hors de nos studios, en public dans la cafétéria du restaurant universitaire La Gabare. On parle de la quinzaine Plaisir et Alimentation, consacré à l’univers du sucre, et organisée par l’association des habitants de Monplaisir, et par la Maison Pour Tous Monplaisir.

Et puis on parle également de Centrale 7, un atelier associatif d’artiste situé à Nyoiseau.

Pour répondre à nos questions :

Chloé (Association des habitants de Monplaisir) et Tiffany (MPT Monplaisir) , venus nous parler de la quinzaine Plaisir et Alimentation.

Laurène (coordinatrice de l'association) et Camille (artiste), de Central 7

Également au programme :

La chronique de Camille , qui s’intéresse à l’univers des médias

L'agenda du week-end de Thibault

Pierrick à la technique, Etienne à la programmation !