La dernière de la saison : Anjou Gaels, et le festival Au Foin de la Rue !

On est le 1er juin, et aujourd’hui, c’est la dernière de la saison pour Le Sous-Marin !

Alors forcément, on est un peu triste, mais pour nous empêcher de chialer comme des gosses, on a décidé de parler de sport et de musique. On a donc invité les Anjou Gaels, le club de football gaélique d’Angers ! Et puis dans la seconde partie de l’émission, on s’intéresse à la programmation du festival Au Foin de la Rue.



Pour répondre à nos questions :

Ludovic, capitaine des Anjou Gaels, Antoine , le gardien de but de l’équipe, et notre collègue Pierre-Louis , qui pratique également le football gaélique.

Max, programmateur du festival Au Foin de la Rue.

Également au programme :

La chronique des deux chouchous Hugo et Camille

et L’agenda du week-end de Super Thibault.

Thibault à la technique, Etienne à la programmation !