Université Populaire du Goût, et Check Tidiane Seck

En ce 21 mars, on parle de l’Université Populaire du Goût, co-organisé par la maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin et par l’association des Capucins, et on parle musique avec l’artiste Malien Cheick Tidiane Seck.

Ont répondu à nos questions :

Françoise Lévêque et Pierre-André Vincent, bénévoles de l’association des Capucins

bénévoles de l’association des Capucins Cheick Tidiane Seck

Au programme également:

La chronique scientifique de Quentin

L’astrochronique de Bernay

Pierrick était à la réal’, Etienne à la programmation.