Angers Rassemblement Stop Corruption, et les Editions Interlude

En ce 04 avril, on est avec le collectif Angers Rassemblement Stop Corruption, et on parle également de l’association Editions Interlude, et du parcours de Romaric Valla Veldova, auteur édité par l’association.

Pour répondre à nos questions:

Richard et Émilie, du collectif Angers Rassemblement Stop Corruption

du collectif Angers Rassemblement Stop Corruption Michaël Cormery, président de l’asso Editions Interlude, et Romaric Dalla Veldova, auteur édité par l’association.

Au programme également :

La chronique scientifique de Quentin

La chronique de Camille

Maëlle était à la réalisation, et Etienne à la programmation !