Festival Peindre dans les rues, et l’association La Dalle Angevine qui remporte un prix !

On est le mardi 16 mai, et aujourd’hui, on parle de la clôture de la 22ème édition du festival Peindre Dans Les Rues, situé en Vendée, à Rocheservière ! Et puis comme l’association La Dalle Angevine a reçu le « prix du joueur professionnel UNFP-Fondaction du football », lors de la traditionnelle soirée de récompenses de fin de saison du football professionnel français, on s’est dit que ce serait cool d’avoir la réaction de l’un des cofondateurs de l’association !



Pour répondre à nos questions :

Marie-Claude , membre du Conseil d’Administration de festival Peindre dans les rues, et bénévole du festival

, membre du Conseil d’Administration de festival Peindre dans les rues, et bénévole du festival Charles Diers, co-fondateur de l’association La Dalle Angevine

Également au programme :

La revue de presse de Camille

La chronique à 4 mains de Bernay et Quentin

Quentin à la technique, Etienne à la programmation !