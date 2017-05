Festival Cinémas d’Afrique, et l’association Lazare

On est le 09 mai, et aujourd’hui, on parle de l’édition 2017 du festival Cinémas d’Afrique et de sa programmation. On parle également de l’association Lazare, grâce à un reportage Murmure d’Anjou.

Pour répondre à nos questions :

Chloé Gaugain, chargée de communication de l’association et du festival Cinémas d’Afrique

Également au programme :

La chronique scientifique de Quentin , qui traite de l’intérêt scientifique de la musique.

Quentin à la technique, Etienne à la programmation !