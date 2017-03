Sonic Protest, et l’APEJF

En ce 07 mars, on parle d’exclusion parentale avec l’Association pour la Protection de l’Enfance et de la Justice Familiale, ainsi que de musique et plus particulièrement du festival Sonic Protest qui se délocalise à Angers pour 4 dates.

En plateau avec nous pour répondre à nos questions :

Sylvie Moreau et Karine, de l’APEJF

de l’APEJF Florian Tositti, artiste programmé au Sonic Protest

Au programme également:

La chronique de Bernay

La chronique sportive de Hugo

Maëlle était à la réal’, Etienne à la programmation.