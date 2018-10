56 / Récupérateurs d’eau de pluie collectifs

L’eau de pluie est chargée en micro-organismes utiles à l’épanouissement des plantes et permet de réaliser des économies d’eau courante.

Il n’est pas toujours facile de s’en procurer en quantité lorsqu’on cultive des plantes dans les jardins citadins. Les surfaces de toits disponibles sont parfois éloignées et ne fournissent que de petits volumes d’eau qui s’épuisent rapidement. Le récupérateur entre plate-forme expérimentale et sculpture, capte les précipitations et l’humidité atmosphérique à l’aide d’une grande toile tendue.

L’eau y ruisselle et coule dans une cuve pouvant contenir jusqu’à 3600 litres d’eau. La toile sert de surface d’ombrage en été et des assises placées autour du réservoir en font un lieu tourné vers la rencontre et la convivialité. Les jardiniers Angevins pourront y accéder au Jardin familial de la Roseraie, un autre modèle sera situé dans le quartier Belle-Beille, au jardin familial de la Haloperie.

PORTEUR : MAXIME HUGON



