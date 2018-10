43 / La malle aux festivités

Notre projet consiste à mettre à disposition gratuitement aux groupes d’habitants et aux associations du quartier Deux Croix Banchais un kit permettant l’organisation d’événements festifs.

Ce kit serait constitué d’une quinzaine de tables, de chaises et bancs, d’une scène amovible facile à installer. La réservation se ferait auprès du centre Marcelle Menet. Ce matériel serait stocké au cœur du quartier. Un chariot permettant le déplacement du matériel serait mis à disposition des utilisateurs.

La Malle aux festivités permet de faciliter l’organisation d’événements de type « fête des voisins », « fêtes des enfants » et autres initiatives qui participent à rendre le quartier encore plus convivial et agréable à vivre.

PORTEUR : ASSOCIATION MENET



RETROUVEZ ET VOTEZ POUR CE PROJET.