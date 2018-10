40 / Cours d’écoles connectées

Le But de ce projet est de répondre au manque d’aires de jeux dans certains quartiers d’Angers en rendant accessibles les cours d’écoles durant le weekend et les vacances scolaires.

Munis d’un « verrou connecté » semblable à ceux des vélos connectés en libre-service, les portails d’accès aux cours s’ouvriront, par exemple, grâce à une application ou à la carte A’Tout. Il suffira de badger pour pouvoir profiter des cours aux heures d’accès au public.

Quatre écoles sont pressenties pour une expérimentation avant d’étendre éventuellement le dispositif à d’autres établissements. Les écoles envisagées sont : l’école maternelle Descartes (Doutre, Saint-Jacques, Nazareth), l’école primaire Grégoire Bordillon (Doutre, Saint-Jacques, Nazareth), l’école maternelle Isoret (Grand-Pigeon, Deux-Croix, Banchais) et l’école maternelle Jacques Prévert (Roseraie).

Les avantages sont, entre autre : d’ouvrir des aires de jeux et de favoriser les rencontres de proximité ; permettre l’activité physique des enfants / jeunes ; profiter de lieux déjà existants, sécurisés et adaptés à tous les âges ; transmettre le respect et le partage des biens « communs » ; limiter l’étalement urbain, l’utilisation de la voiture, les surinvestissements…

Témoignages de mairies ayant expérimenté l’ouverture au public de cours d’écoles :

Marie de Romainville (93) :

« Au début, avant même l’ouverture de la cour, nous avons eu beaucoup de craintes (mauvais entretien de la cour, dégradations) […] Mais après l’ouverture nous avons constaté que de nombreuses personnes utilisent cette cour[…]. Expérience très positive. »

Depuis le test de l’ouverture de la cour de l’école maternelle Danielle-Casanova durant l’été 2017 :

– ouverture d’un pôle éducation intégrant une partie de la cour accessible en dehors du temps scolaire,

– construction d’une nouvelle école primaire pour la rentrée 2019 conçue avec une partie de la cour et des sanitaires accessibles hors temps scolaire.

Mairie d’Hochfelden (67) :

« L’ouverture de la cour [durant l’été 2018] a été décidée suite à de nombreuses demandes de parents et de nourrices. […] Le bilan est très positif, nous n’envisageons pas d’arrêter ce service à la population qui plaît beaucoup […]. De plus, beaucoup de petits prennent plaisir à découvrir ainsi leur future école avant la rentrée, ou à s’y retrouver avec leurs copains de classe. Même les plus grands qui n’ont plus de structure dans la cour de l’élémentaire sont ravis de pouvoir l’utiliser à leur tour. »

Localisations : Ecole maternelle Descartes, école primaire Grégoire Bordillon, école maternelle Isoret, école maternelle Jacques Prévert.

