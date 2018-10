3 / Sécurisation des rails de tramway

Il y a beaucoup trop d’incidents, parfois graves, où des cyclistes et des piétons se prennent les roues ou les pieds dans les rails du tramway.

Je propose que la Ville finance des tests pour permettre au lycée Chevrollier, qui a développé un prototype révolutionnaire pour sécuriser les rails du tramway, de valider ou pas son efficacité. L’idée repose sur un matériau permettant le comblement ponctuel des rails, au droit des passages piétons, avec une matière à mémoire de forme. De plus, pour produire ce matériau, on pourra récupérer la matière première auprès de sociétés de déchetterie de la ville et mettre en avant le système de recyclage, éco responsable.

Si les résultats sont positifs, le dispositif inventé pourra être industrialisé à Angers, permettant la création d’emplois, car c’est un besoin reconnu par tous les spécialistes du transport sans réponse à ce jour.

Ce projet concerne toute la ville

