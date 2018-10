21 / Angers… L’Art à ciel ouvert

Notre souhait est de mettre l’art au cœur des rues et au long de la Maine.

Entre nouvelles architectures et végétal omniprésent, le Street-art devient une nouvelle signature de notre trop sage ville d’Angers. Celle-ci se colore, s’embellit et devient plus attractive pour les Angevins et Angevines, les étudiants et les touristes.

Notre projet consiste donc à décorer les murs d’Angers d’une quinzaine de fresques, ainsi que d’installer deux sculptures réalisés par des artistes, au cœur de la ville (Centre-ville, Gare, Doutre), sur des thématiques variées en lien avec Angers.

Afin de pouvoir contempler cet art de rue, nous proposons la mise en place de quelques bancs en face des œuvres. Une partie de ces bancs serait également des réalisations artistiques.

Le Street-art offrira un nouveau regard et une nouvelle « aura » à notre ville. Ainsi Angers deviendra un berceau multi-artistique où il fait bon vivre et s’exprimer.

Exemple d’un artiste d’art urbain (PASTELFD)

Des Bancs originaux

Exemple de statues créatives

PORTEURS : @Ouarda77 et @BR

