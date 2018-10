15 / Un lieu de plein air pour la musique

Chers angevins mélomanes, nous sommes un regroupement d’associations angevines liées à l’organisation d’évènements musicaux.

Notre idée est d’aménager un terrain au Lac de Maine (installation d’un groupe électrogène, arrivée de l’eau et de l’électricité, panneaux signalétiques, etc…), afin que les associations musicales et culturelles mais aussi sportives puissent organiser des spectacles et concerts à destination du public (exemples : bals populaires, Dj set et concerts live…). En effet, beaucoup d’associations musicales et culturelles recherchent des lieux de plein air pour la musique, c’est un réel besoin.

Nous avons envisagé ce lieu car c’est un endroit accessible, au terrain plat avec un accès logistique et loin des habitations pour éviter les nuisances sonores, tout en étant proche du centre. Il se situe entre le Héron Carré et La Buvette du Lac et il est prévu que ce site soit protégé et réglementé afin de veiller au respect du lieu.

Chers habitants, permettez aux musiciens, dj, organisateurs et techniciens d’Angers, du Maine et Loire et d’ailleurs, de continuer à vous proposer une nouvelle dynamique musicale éclectique. La musique plus que jamais est un art qui résonne en chacun de nous.

PORTEURS : MORGANE LE GOAVEC ET ETIENNE DEVECHE DE L’ASSOCIATION LOCALOLABO, EN COLLABORATION AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS CULTURELLES

RETROUVEZ ET VOTEZ POUR CE PROJET.