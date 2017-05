Briollay Pop Festival, et la programmation du Joker’s Pub

On est le 29 mai, et aujourd’hui, on parle tout d’abord du Briollay Pop Festival, qui se déroule les vendredi 21 et samedi 22 juillet à Villevêque. Un festival à taille humaine organisé par l’association Les Freaks des Champs, avec un l’esprit DIY et une programmation pointue ! Dans cette émission, on parle également de la programmation du mois de Juin au Joker’s Pub, mais également du métier de programmateur.



Pour répondre à nos questions :

Thibault Leroux et Valentine Aubier, de l’association Les Freaks des Champs..

de l’association Les Freaks des Champs.. Jocelyn Du Bouetiez, programmateur du Joker’s Pub.

Également au programme :

La revue de presse de Hugo

La dernière chronique de nos amis Les Imposteurs.

Quentin à la technique, Etienne à la programmation !