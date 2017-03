BEAC, et les semaines d’éducation contre les discriminations (collectif DiversEgalité49)

En ce 14 mars, on parle de l’association Banfora Education Art et Culture et de leurs projets, ainsi que des semaines d’éducation contre les discriminations, pendant lesquelles le collectif DiversEgalité49 proposent des rendez-vous pour informer, se questionner, et débattre.

Pour répondre à nos questions :

Lionel et Julien de l’association B.E.A.C

de l’association B.E.A.C Camille du collectif DiversEgalité49

