Atelier La Marge, et l’association Soleil 49

On est le 10 mai, et aujourd’hui, on parle de l’atelier La Marge, un atelier d’édition participatif, qui transforment des matériaux récupérés dans la rue, notamment le carton, pour créer des œuvres littéraires et graphiques. Dans la seconde partie de l’émission, on parle de l’association Soleil 49, une asso qui prend soin des personnes en détresse et en difficulté.

Pour répondre à nos questions :

Simon, Alice et Sébastien, de l’atelier La Marge

Également au programme :

La revue de presse de Camille

La folle chronique de nos amis Les Imposteurs.

Lucie à la technique, Etienne à la programmation !