Le oud et son riche univers par les mains de Samir Aouad

Accent d’Ici – L’art et la culture en version locale présente Samir AOUAD en tant qu’invité de l’émission la plus chaleureuse de Radio Campus Angers FM 103Mhz.

De son enfance à Casa Blanca, au Maroc, où il a été la petite star de la télé marocaine, à neveu du directeur de conservatoire et le plus connu joueur de oud, jusqu’à ses concerts à Nantes, passant par le phases hard rock punk, beaucoup de chemin a été parcouru par Samir AOUAD.

Dans des discussions à la fois profondes et à la fois amusantes sous un ton décontracté, Accent d’Ici vous propose un voyage enrichissante vers l’univers du oud. Découvrir sa passion pour la musique, sa découverte de la guitare espagnole à l’andalouse, reprise et re-decouverte do Oud en tant qu’instrument principal.

Samir AOUAD relève être le neveu du célèbre luthiste Haj Younes. Il apprend le oud à seulement huit ans et avec des capacités hors-normes devient aussitôt le “petit prodige” à travers tout le pays, surtout avec l’aide de la télé. Accent d’Ici vous livre une conversation riche et pleine d’émotion.