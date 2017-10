02 virée à Los Angeles, garage et pop iodée

Playlist :

You rascal you > Hanni El Khatib

Will the Guns Come Out (2011)

Human Fly > Hanni El Khatib

Human Fly (2012)

Two Brothers > Hanni El Khatib

Moonlight (2015)

Geisha's Gaze > The Buttertones

Gravedigging (2017)

Matador > The Buttertones

Gravedigging (2017)

Catamaran > Allah-Las

Allah-Las (2012)

Famous Phone Figure > Allah-Las

Calico Review (2016)

Fire > Last Train

Weathering (2017)

Fragile > Last Train

Fragile (2016)

Away > Wall of Death

Main Obsession (2012)

Memory Pt. 1 & Pt. 2 > Wall of Death

Loveland (2016)