S2E4 TootArd توت أرض

Bonsoir mes baroudeurs adorés !

Ce soir, je vous emmène en Syrie (ou plutôt dans une partie dirigée aujourd’hui par Israël) sur le plateau du Golan à la rencontre de TootArd. Ils sortent en ce vendredi 10 novembre 2017 leur second album « Laissez passer » sur le label Glitterbeat.

Les musiciens de TootArd sont des apatrides : ils résident donc en Israël mais ne sont pas citoyens. Ils n’ont pas de passeport et ont besoin d’un « laissez passer » pour voyager. TootArd se disent officiellement « indéfinis ». Leur musique (touareg, arabe, reggae/ska), elle, les rend libres et sans frontières….

Mais aussi :

Le retour du trio Toto Bona Lokua. Après 13 ans d’absence, le martiniquais Gérald Toto, le Camerounais Richard Bona et le Congolais Lokua Kanza reviennent avec « Bondeko » (sortie le 3/11 sur No Format !)

(Illustration : Jérôme Witz / element-s)

Dj Click, quant à lui a sortie une nouvelle compilation de remix et collaborations : « Go Tropikal ! » (Label No Fridge)

Et un agenda « évasion » en fin d’émission.

Allez bisous, à la semaine prochaine !

L