06 – Bargou 08

Ce soir, Mélodie n’a pas embarqué pour ce nouveau voyage, je vous parlerai seule de BARGOU 08, qui fait revivre la musque Stambeli et nous emmène en Tunisie.

Au programme également, Etienne qui me rejoint pour la partie « Et ailleurs dans le Monde ? » avec la compilation « Agrim Agadez », Rio Mera, Son Palenque et Nicola Cruz.

Bon voyage, bonne escale, et bon… « ailleurs ».