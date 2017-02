05 – Girma Bèyèné & Akale Wube

Ce soir, on fête la renaissance d’une légende : le chanteur, pianiste, et arrangeur septuagénaire Girma Bèyèné ! Le groupe Akale Wube a en effet invité le virtuose de l’éthio-jazz sur « Mistakes On Purpose », 30ème volume de la génialisime collection « Ethiopiques » sortie le 13 janvier dernier sur le label Buda Musique. Et ce disque nous amène biensûr en Ethiopie…..

Egalement au programme : la chanteuse Peul et malienne AWA POULO, et la franco-colombienne LA CHICA BELLEVILLE.

Enfin, Premiers Plans se tape un peu l’incruste dans notre Agenda « évasion » !

Alllez bisous, ouvrez grand vos oreilles et surtout votre esprit !

Mélo & Lucie.

(Crédit Photo : Cyril_ Fussien)