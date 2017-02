Ego Twister a 10 ans ! – Rétrospective

Le samedi 18 janvier dernier, on nous a invités à un goûter d’anniversaire un peu particulier. Particulier parce que ça fait bien longtemps qu’on a pas été invité à un goûter d’anniversaire. Et particulier parce qu’on fêtait les 10 ans d’Ego Twister, l’un des labels les plus farfelu et original d’Angers.

Pour l’occasion, il y avait du beau monde avec nous en direct du Bar du Quai : Yan Hart-Lemonier, le taulier du label, Rubin Steiner, The Brain et le Renardo Crew, à l’affiche de la soirée mais aussi Amnésie, Guyom, La Roll et San Carol. L’occasion de revisiter l’historique, la démarche et le catalogue Ego Twister, en compagnie des principaux intéressés. Ainsi que l’avenir.

Les concerts de la soirée seront bientôt disponibles et à réécouter à l’infini pour revivre un samedi soir plein d’amour et de groove.

Animation : Antoine et Etienne / Réalisation : David