Dernier Garage des Breaks avant le BPF (les 21 et 22 juin)

Playlist :

Children Of The Sun > The Misunderstood

Cadillacs > The Shamrocks

La fin du monde > Juniore

Ricky > Fleetwood Mac

I Feel So Warm > Blue Bees Sky Attack

Cmon Hyperfeeling > Connan Mockasin

letter of intent > Ducktails

Lucky Girl > Fazerdaze

turn of the century > Beat Rhythm Fashion

Social Jetlag > Beach Fossils

Get lost > Washed Out

Been So Long > Mike Edge

Silver Velvet > The Courtneys

La mer à versée tant d'amour dans le creux de ses vagues, le temps d'un été > ADAMO