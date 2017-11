16 Race et histoire aujourd’hui

La conférence présentée dans ce Rendez Vous Confluences a été donnée le 22 mai 2017 à la Maison de la Recherche Germaine Tillion sur la question « Race et histoire aujourd’hui ». Elle a été organisée dans le cadre des Lundis de la MSH, s’inscrivant dans le cycle « Les mots de la recherche ». Depuis 2006, la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin organise les Lundis de la MSH à l’Université de Nantes. Depuis l’année dernière, ce cycle de conférence s’est étendue à l’Université d’Angers.

Vous allez entendre Éric Fassin, professeur à l’université Paris-8 Vincennes – Saint-Denis dans les départements de Science politique et d’Études de genre. Rattaché au Laboratoire d’études de genre et de sexualité, il est également un sociologue engagé et travaille en particulier sur la politisation des questions sexuelles et raciales. Il nous parle dans cette conférence de l’évolution du mot « race », depuis la publication de l’ouvrage Race et histoire par Claude Lévi-Strauss en 1952 jusqu’à aujourd’hui. La notion de race est complexe et contestée et représente donc un enjeu politique. Il nous propose une définition de ce mot : un mécanisme de naturalisation des différences, visant à hiérarchiser les êtres humains et créer des rapports de domination.

