08 « Sexualité et droit international des droits de l’Homme

Bonjour tout le monde !

On se (re)plonge dans le colloque « Sexualité et droit international des droits de l’Homme » qui avait lieu les 26 et 27 mai 2016 à la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion !

Il était organisé dans le cadre du colloque annuel de l’Institut international des droits de l’homme, association fondée en 1969 par René Cassin afin de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme par l’enseignement et la recherche. Le Centre Jean Bodin, laboratoire de recherche juridique et politique de l’Université d’Angers a également participé à l’organisation de ce colloque, avec de nombreux partenaires dont le programme GEDI genre et discriminations sexistes et homophobes.

Vous allez entendre :

Bérangère Taxil sur « Les violences sexuelles à caractère rituel » . Bérangère Taxil est professeure de droit public à l’Université d’Angers, spécialiste du droit international. Elle est également Juge-assesseur à la Cour nationale du droit d’asile.

Isabelle Fouchard sur « Violences sexuelles et conflits armés : les violences dans les opérations de paix ». Isabelle Fouchard est chargée de recherches CNRS.

Une émission proposée par « SFR confluences » : pôle rassemblant des unités de recherche des UFR (Lettres, langues et sciences humaines) de l’Université d’Angers.

Bonne écoute.