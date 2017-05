07 « Les territoires du cinéma »

Bonjour à tous !

On change totalement de sujet aujourd’hui, et on parle cinéma !

Du 21 au 24 janvier 2014, se tenait le colloque « Les territoires du cinéma », à l’occasion du festival Premiers Plans. Il était organisé par les laboratoires Knowledge de l’ESSCA et ESO-Angers (Espaces et SOciétés) de l’Université d’Angers. Le laboratoire CREA (Centre de Recherches Anglophones) de l’Université Paris X Nanterre a aussi été associé à ce colloque.

Vous allez entendre deux interventions :

Georges-Henry Laffont et Lionel Prigent dans le cadre de l’axe tourisme, patrimoine et cinéma : « La mise en tourisme de l’imaginaire cinématographique : une promesse audacieuse »

Georges-Henry Laffont est géographe urbain, membre de l’Institut français d’urbanisme. et Lionel Prigent est urbaniste et économiste, maître de conférence à l’Université de Brest

dans le cadre de l’axe tourisme, patrimoine et cinéma : Georges-Henry Laffont est géographe urbain, membre de l’Institut français d’urbanisme. et Lionel Prigent est urbaniste et économiste, maître de conférence à l’Université de Brest Héla Ayed dans le cadre de l’axe consacré à l’économie et l’industrie du cinéma : « Consommation cinématographique et marketing viral: Approche expérientielle ».

Héla Ayed est à l’Université Carthage Tunisie et membre de l’Institut Supérieur de Commerce et de Comptabilité de Bizerte (Tunisie).

Une émission proposée par « SFR confluences » : pôle rassemblant des unités de recherche des UFR (Lettres, langues et sciences humaines) de l’Université d’Angers.

Bonne écoute.

(Source image : www.actart77.com)