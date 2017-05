06 Histoire et Mémoire de la déportation

Bonjour à tous !

Aujourd’hui, la conférence proposée est celle de Françoise Milewski sur « Un livre du souvenir. À la recherche d’une famille juive décimée en Pologne : histoire d’un livre, histoire d’une mémoire », titre du livre qu’elle a également publiée en 2009.

La conférence que vous allez entendre a été enregsitrée lors de la douzième journée d’étude du cycle « Histoire et mémoire de la déportation » qui a eu lieu le 22 mars 2017 à la Maison de la Recherche Germaine Tillion. Cette journée a été organisée par le CERHIO (Centre de Recherches Historiques de l’Ouest)

Françoise Milewski n’est pas historienne, elle est économiste à l’OFCE (observatoire français des conjonctures économiques) et enseignante-chercheuse à Sciences Po Paris. Elle travaille notamment sur les inégalités entre les femmes et les hommes, les discriminations, notamment sur le marché du travail et dans les politiques publiques.

Bonne écoute !