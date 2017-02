Mise à feu n°3 : Le dérèglement climatique est-il mauvais pour la santé?

Cette semaine, on s’interroge sur les causes du dérèglement climatique et ses enjeux.

Octave donne l’actu de la semaine,

Antonin prend la température sur les réseaux sociaux,

Estelle et Adrien viennent sous leur alias analyser les changements climatiques et leurs causes,

Avant de discuter de notre grande question : comment régler le problème du climat ?

Merci à Antoine et Yohan de Barresderire.org pour leurs sketchs d’impro. Vous pouvez retrouver leurs vidéo ici.

A l’animation et à la technique, Octave.