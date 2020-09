34/ Jardins flottants sur Maine

Angers, entre deux rives… Angers, à la reconquête de sa rivière…

Et pourquoi pas Angers et ses jardins flottants ? Pour valoriser les berges de Maine, pour refaire une beauté à sa rivière et pour confirmer son image de ville verte !

Inspirés des Jardins suspendus de Babylone, il s’agit d’îlots couverts de végétation locale qui se nourrissent directement de l’eau (hydroponie). Les jardins flottants seront positionnés au niveau de Coeur de Maine. Ils seront visibles depuis les berges et depuis les ponts qui relient les deux rives (principalement le pont des Arts-et- Métiers et le pont de Verdun)

Leurs avantages sont multiples :

• Agrément paysager pour les Angevins ;

• Contribution au développement et au maintien de la nature en ville ;

• Continuité de la biodiversité tout au long des bords de Maine (essences locales) ;

• Abris pour la faune (insectes, oiseaux) ;

• Dépollution de l’eau et de l’air, captation du CO2 ;

Le savoir-faire local angevin sur le végétal pourrait participer à la conception et à la réalisation des jardins.

