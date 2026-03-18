Spéciale municipales : analyse des résultats du premier tour

Au programme ce soir,

On revient sur les résultats du premier tour des élections municipales dans le département. Christophe Béchu en tête à Angers devra passer par le deuxième tour dimanche prochain pour être élu, Gilles Bourdouleix à Cholet et c’est inédit est devancé au premier tour par Isabelle Leroy qui a récolté plus de 36% des voix, Jean-Eudes Gannat d’un groupe identitaire et extrémiste a eu un presque 22% des voix à Segré-en-Anjou-Bleu où la maire sortante Geneviève Coquereau a été élu dès le premier tour.

On analyse tous ces résultats et celui d’autres communes du département avec Julien Collinet, journaliste et rédacteur en chef du journal d’investigation local La Topette.

Vous l’avez déjà entendu dans le Sous-marin lors d’interviews, de reportages et de chroniques ces trois dernières semaines. Cette fois-ci, il est passé de l’autre côté de la table de notre studio, à l’endroit de l’invité pour répondre aux questions de Simon sur son parcours atypique et sur ce qu’il reproche au système scolaire français. Antonin, stagiaire à Radio Campus Angers jusqu’à demain, est à bord du sous-marin !

Et puis Mercredi, c’est la chronique cinéma d’Isabelle. Elle revient ce soir sur le documentaire lanceur d’alerte « Owell 2+2 = 5 » de Raoul Peck.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !