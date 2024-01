Pourquoi voter pour les élections étudiantes?

Après avoir passé une semaine dans les salles de cinéma, et si c’était possible de passer derrière la caméra? Ce samedi 3 février, au Haut des Saints Aubin 4 étudiants organisent un événement, Fet’arts. Au programme ateliers montage, doublage et des concerts

Les élections étudiantes enregistrent Peu de taux de participation, mais finalement à quoi elles servent? Quels sont les rôles attribués aux élus? On reçoit Karima Nahli, volontaire en service civique et Olivier Bonnefoy, directeur adjoint à la vie des campus

Êtes vous philatéliste? Autrement dit aimez vous collectionner les timbres? Et si parfois cette pratique semble associée à une pratique du passé, c’est une approche toute autre présentée ce soir dans le reportage de la Frap. Un reportage signé Neptune FM