Peut-on dissoudre un soulèvement ?

Bienvenue dans l’émission le nœud d’écoute.

aujourd’hui nous accueillons les soulèvements de la terre. Aujourd’hui on va tenter d’analyser ensemble l’annulation de la dissolution de votre collectif par le conseil d’Etat. On aura recours à l’expertise de Maître Didier Supplisson, membre d’Intérêt à Agir et avocat. Intérêt a agir est un collectif qui a défendu les SDT contre la procédure de dissolution. Nous allons voir si cette annulation de dissolution, qui est inédite, relance la lutte écologique. Avant ça, nous reviendrons plus généralement sur le mouvement, puis sur les raisons de cette dissolution, lancée par Gérald Darmanin et soutenue par de nombreux politiques