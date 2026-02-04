Des migrant·es qui apprennent le français à Angers nous parlent de leurs espoirs

Ce mois-ci, Radio Campus Angers ouvre ses micros à des personnes migrantes qui apprennent le français avec le Gref (Groupement des éducateurs sans frontières) à Angers. Elles viennent du Soudan, de Guinée, du Tibet, d’Afghanistan, de Géorgie, d’Arménie, d’Erythrée ou encore d’Angola. Pour leur première émission, elles ont choisi de parler de leurs espoirs. Au programme :

un microtrottoir où les salarié·es de la Maison pour tous (MPT) de Monplaisir confient leurs espoirs pour 2026

les témoignages de Sagda et Mazahir sur leur espoir d'apprendre le français, suivis d'interviews d'élèves du Gref

le sport, une source d'espoir pour Siem et Marie

une interview de Coxe, infirmier, par Mariame, dont l'espoir est de devenir aide-soignante

Babikar et Arman nous parlent de respect

Omir évoque son espoir d’être en bonne santé

les espoirs de paix de Mohamed et Sabad, suivi d'un microtrottoir réalisé à la MPT

Kamal revient sur l'histoire de son pays, le Soudan

les rêves de Manahil, Moussa, Marie, Dechen, Mustapha et Mohamed

un rap en arabe interprété par Youssof

Merci à Ghislaine, Michelle et Marie, bénévoles au Gref, qui ont accompagné le groupe dans la préparation de cette émission.

Merci aussi à Kwal, slameur angevin qui a mené des ateliers d’écriture avec les participant·es, dont sont issus les textes interprétés dans cette émission, accompagnés au piano par Tony.

Un projet financé par la Direction des affaires culturelles (Drac) des Pays de la Loire.