Au programme de ce soir, c’est le début de la saison des festivals sur Radio Campus Angers. Et direction le grand ouest. A Brest, du 28 au 02 juillet, c’est le festival Astropolis : on vous présente la programmation du plus vieux festival électro de France avec Jessica, chargée de communication !

On écoutera également le portrait poétique d’Hermine en fin d’émission !