Les Pédales et leur.es ami.es entre les révolutions

Bienvenue a tous.tes sur LGBetises, il est 20h et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et historique.

Aujourd’hui j’aimerai vous parler de ce que ca veut dire “être queer”, après quoi nous aurons une discussion autour du livre “Les Pédales et leurs amies entre les révolutions” de Larry Mitchell. L’émission d’aujourd’hui sera consacrée a la notion de communauté, on verra des exemples historiques à ce sujet.

Je m’appelle Charly et je suis étudiant aux beaux-arts à Angers depuis 4ans. Je suis un jeune homme trans et ça fait quelques années que je suis passionné d’histoire et de philosophie, art, et culture queer. Ce sont les thématiques de mes recherches et de mon travail artistique et ça me fait très plaisir de pouvoir partager ces recherches avec vous et monopoliser la parole pendant un petit