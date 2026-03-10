Passion Kick #31 : zoom sur le label Automatik Records

Salut le crew et bienvenue dans Passion Kick!

Ce soir, coup de projecteur sur un acteur désormais incontournable de la scène techno : le label Automatik Records de Henri Bergmann.

Entre melodic techno et progressive house, on va découvrir des sons d’artistes comme Abstraal, Timelapse, CultureKind ou encore Mila Journée. Le label accueille de nombreux talents émergents, ce qui le rend particulièrement excitant à explorer. Alors, installez-vous confortablement : c’est parti pour une heure de son avec ma sélection!

Merci pour votre écoute et on se retrouve le premier jeudi du mois prochain. Ciao!

David // VAPA