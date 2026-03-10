Publié le par VAPA

Passion Kick #31 : zoom sur le label Automatik Records

Salut le crew et bienvenue dans Passion Kick!

Ce soir, coup de projecteur sur un acteur désormais incontournable de la scène techno : le label Automatik Records de Henri Bergmann.

Entre melodic techno et progressive house, on va découvrir des sons d’artistes comme Abstraal, Timelapse, CultureKind ou encore Mila Journée. Le label accueille de nombreux talents émergents, ce qui le rend particulièrement excitant à explorer. Alors, installez-vous confortablement : c’est parti pour une heure de son avec ma sélection!

Merci pour votre écoute et on se retrouve le premier jeudi du mois prochain. Ciao!

David // VAPA

Playlist :

Always Here > Gaia Ekho /

AEIOU > Mila Journée, Henri Bergmann /

The Doors of Perception > Nick Matthew /

Aura > CultureKind /

Gone Rogue > TAEF /

Drip > TOBAK, Henri Bergmann /

Wolf In My Clothes > Wennink (Remix : Rinzen) /

Get Together > Henri Bergmann, CENKK /

Kasha > Turako /

Verbal > Ark Nomads, Jast /

Alpha > John Monkman /

Hit The Gaas > Abstraal, Tekzee, Braynod /

Madting > Mario Eighta /

Abyss > Timelapse /

Rave All Night > Henri Bergmann, John Cala /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.