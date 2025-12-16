Réunis par une passion commune pour les sons underground, Matthis, Nicolas et Luca forment un trio complémentaire où chaque DJ apporte sa couleur.

Animé par une curiosité sonore insatiable, Matthis aka Manits est reconnu pour ses sets éclectiques qui brisent les frontières des genres. Fortement inspiré par Jamie XX et Malugi, son style navigue entre le groove rythmé de la 2step et la cadence effrénée de la Speed House. Une approche qui trouve ses racines dans la Drum&Bass, le genre fondamental qui l’a propulsé derrière les platines.

Polyvalent et instinctif, Nicolas navigue entre Drum & Bass, UK Garage, Tech House et Techno pour offrir des sélections sur-mesure.

Plongé au cœur de la culture underground Drum & Bass, Luca aka Taktic fait résonner des grooves obscurs et des pulsations macabres qui secouent le corps autant que l’esprit. Chaque set est un voyage initiatique dans les profondeurs d’un univers sonore secret et captivant.