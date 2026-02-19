Coinxomatik x Bamboo Station x Skanks!

Pour ce podcast, vous aurez droit à la Triade du Lundi soir de Radio Campus Angers, avec une collab de Dj Lus (Skanks), Jo (Bamboo Station) et Dj Coinx (Coinxomatik) (oui j’ai taper l’incruste le lundi soir!!!) dans la bonne humeur évidemment !!

Côté Skanks, une belle playlist Dub To Dubstep:

Turn The Pages Part 1 – Kanka Feat. Don Fe, Tetra Hydro K – Exode Feat Panda Dub, High Tone – Spank, Skream – Midnight Request Line, Skrillex – Scary Bolly Dub, Ganja White Night – Narnia, Knife Party – ‘Bonfire’, SKisM – Experts, Gogol Bordello – Immigraniada (Bassnectar Remix)

Une petite selecta Dub/PsyDub de Martin: Too many mc’s et fury earth de Bandikoot in dub, et Nanosphere – into the spirale embace

Avec jo de Bamboo Station, vous pourrez écouter entre autres : Madmax Hifi, Danubian Dub, Wide Frequency (Hybridub Remix), Sumac Dub (JAEL. Remix), Dubanko & WOODY VIBES Feat. Dekay et bien d’autres encore ….!

Et 2 mini mix de Dj Coinx dont voici la tracklist: