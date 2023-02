366 The Slave Trade (20/02/23)

Salut les mouettes ! Pour cette émission je vous propose un retour aux racines du reggae avec une spéciale oldies qui nous fera voyager de 1974 à 1986 et qui sera consacrée au reggae roots et au rockers. L’occasion d’écouter plusieurs artistes de l’époque méconnus tels que One Love, Reggae Regular, Aksumites, Patrick Gordon, et bien d’autres … Pleins de bons sons ! Enjoy !

Playlist : Where Can I Lay Weary Head > Flaming Arrow

(Single) (1974) / Brother Man > Sam Carty

(Single) (1974) / Cheer Up Black Man > Marvin Brooks

(Single) (1975) / Jeanne Dub > Dean Belford

(Single) (1975) / Jah Creation > Wayne Chine & Creole

(Single) (1976) / Rasta Ration > Junior Brown

(Single) (1976) / Who Killed The Buffalo > Lion Zion

(Single) (1976) / The Slave Trade > One Love

(Single) (1977) / Dead For Some > Monyaka

(Single) (1977) / Rock > Matumbi

(Single) (1978) / The Black Star Liner > Reggae Regular

(Single) (1978) / Big Leg Mary > John Clarke

(Single) (1978) / Give Us A Chance > Wajumbe

(Single) (1978) / Ivory Girl > Thomas White

(Single) (1979) / Ark Of The Covenant > Aksumites

(Single) (1981) / Live Upright > The Enchanters

(Single) (1981) / Three Million On The Dole > Lion Youth

(Single) (1982) / Realize > Patrick Gordon

(Single) (1982) / Jah Light > Twin Roots

(Single) (1983) / Girl For All Seasons > Prince Junior

(Single) (1984) / Thank You > Humble I

(Single) (1986) /