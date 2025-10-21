Publié le par Jean-Philippe Blaise

Ypernui #1 : Jordan et Antoine

Pour cette première émission, nous avons l’honneur d’accueillir un membre du premier groupe de post rock Angevin, ZALEM. Ce sera l’occasion de découvrir l’actualité de ce groupe devenu trop rare dans ses représentations.

http://zalemband.free.fr/wordpress/

https://zalem.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/zalemmusic/?locale=fr_FR

En complément, nous accueillons le président du jardin partagé du Boxon à Monplaisir. Il nous expliquera leur démarche innovante dans un contexte d’urbanisation, et comment il pratique la permaculture.

https://www.helloasso.com/associations/du-boxon-au-jardin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.