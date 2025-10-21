Ypernui #1 : Jordan et Antoine

Pour cette première émission, nous avons l’honneur d’accueillir un membre du premier groupe de post rock Angevin, ZALEM. Ce sera l’occasion de découvrir l’actualité de ce groupe devenu trop rare dans ses représentations.

http://zalemband.free.fr/wordpress/

https://zalem.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/zalemmusic/?locale=fr_FR

En complément, nous accueillons le président du jardin partagé du Boxon à Monplaisir. Il nous expliquera leur démarche innovante dans un contexte d’urbanisation, et comment il pratique la permaculture.

https://www.helloasso.com/associations/du-boxon-au-jardin