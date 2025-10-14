Contre-Pied #2 : Jordanie

Bienvenue sur Contre-Pied, votre émission hebdomadaire sur le football méconnu. Créée par six étudiants, elle explore en profondeur les pays à travers le ballon rond.
Pour ce deuxième épisode de la saison, direction la Jordanie, pays du Moyen-Orient qui vient de fêter sa première qualification à une Coupe du Monde. Avec une histoire riche en rebondissements et en culture.
Présentateur : Samuel Dubois
Réalisateur : Guillaume Martin
Chroniqueurs : Noé Moindron, Louis Angot, Titouan Massiani, Augustin Horhant.
Très bonne écoute et à très vite !