Alternative Beats 8

Alternatives Beats rendez-vous des musiques elèctroniques

Retrouvez l’association 1pulsion d’Angers sur https://Twitch.tv/1pulsion

Tracklist 1ère partie:

Van Bonn – 2650 – Eric Cloutier Remix

https://vanbonnrecords.bandcamp.com/track/van-bonn-2650-eric-cloutier-remix

Conchord (Freund der Familie Reshape)

https://vanbonnrecords.bandcamp.com/track/conchord-freund-der-familie-reshape

LetKolben -Good Morning

https://kommunikation-records.bandcamp.com/track/letkolben-good-morning-original-mix-2

Tipper – Dissolve (Si Begg Mix)

https://www.discogs.com/master/21049-Tipper-Tertiary-Noise

Unklevon – UN1C [Boysnoize]

https://boysnoizerecords.bandcamp.com/album/un1c

Ten City – That-‘s The Way Love Is (Underground Mix-Extended Version)

https://www.discogs.com/fr/release/242969-Ten-City-Thats-The-Way-Love-Is

Plastikman alias Richie Hawtin – Pakard morceau de 1998

https://richiehawtin.bandcamp.com/track/packard

IZA – Iznogud

https://saraw.bandcamp.com/track/iza-iznogud

Gimmik – Voltage Controlled Organisms

https://gimmik.bandcamp.com/track/volttage-controlled-organisms

2 ème heure:

Extrait d’un Live Machine de l’artiste Australien » Bleeptemple » présent sur Twitch – Style Hypnotic Techno