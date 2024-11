Le regard délicat et humaniste dans la photographie de Marc Leriche

Cette édition de l’émission Accent d’Ici, où l’art et la culture sont en version locale nous présentons une interview avec le photographe Marc Leriche au studio de Radio Campus Angers FM 103Mhz.

Son passé, ses influences, la famille et les amis, ainsi que les paysages, l’ambiance des courses d’anciennes voitures, Marc Leriche a travaillé au long des années sa poétique du regard et nous inspire chaque fois plus.

Comme d’habitude, notre invité du jour nous a partagé ses morceaux préférés. Bonne écoute de ce podcast et de la playlist de Marc Leriche.